Zerocalcare: Niente di Nuovo sul Fronte di Rebibbia arriva il 25 novembre

Nato in Toscana ma cresciuto tra Francia e Roma, l'autore di fumetti Michele Rech, conosciuto come Zerocalcare, continua a catturare migliaia di lettori nella sua arte unica quanto diretta, e dopo il debutto della serie animata Strappare Lungo i Bordi, è in arrivo la sua nuova opera, Niente di Nuovo sul Fronte di Rebibbia.

In questa sua ultima raccolta Zerocalcare affronta moltissimi temi piuttosto delicati, dall'importanza e il rispetto per il territorio, alle condizioni all'interno dei carceri italiani, passando anche per un'attenzione, piuttosto marcata nella parte finale, rivolta alle sensazioni e preoccupazioni provate nell'ultimo anno, sconvolto dalla pandemia.

Il volume comprende storie e racconti pubblicati su diversi periodici, e contiene anche un'attenta critica alla cancer culture, e l'interessante reportage riguardante l'ultimo viaggio dell'autore nel Kurdistan iracheno. In occasione dell'uscita del volume, prevista per il 25 novembre, Zerocalcare sarà anche a Milano per un firmacopie, spostandosi poi a Roma il 29 novembre, e a Bologna il 2 dicembre, tre date in cui sarà anche possibile chiedere, durante specifiche sessioni, dei disegni. In calce potete trovare tutte le informazioni inerenti agli eventi e dare un'occhiata anche alla splendida copertina.

