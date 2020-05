Zerocalcare: La nuova puntata di Rebibbia Quarantine è alle prese con la Fase 2

Oltre alla promozione sui fumetti di Zerocalcare, i fan del celebre autore romano saranno entusiasti di vedere la nuova puntata di Rebibbia Quarantine, esilarante cartone in cui il fumettista parla dell'attuale emergenza Coronavirus.

L'episodio è andato in onda durate Propaganda Live, trasmissione di approfondimento politico di La7 condotta da Diego Bianchi. Se non avete visto lo show televisivo non disperate: come al solito il corto animato è disponibile sulla pagina YouTube di CAD - Comics All Day, inoltre trovate un link al filmato in calce alla notizia.

Protagonista indiscusso della puntata intitolata "Rebibbia Quarantine - Endgame" è l'atteso inizio della Fase 2 della quarantena, annunciata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante una conferenza stampa, seguita da moltissime persone per scoprire quali restrizioni saranno sollevate dopo il 4 maggio. Nel video scopriamo quindi la divisione della popolazione italiana, tra chi non è d'accordo con le scelte fatte dal governo e chi è subito partito alla ricerca di cavilli per andarsene in giro. Per finire viene fatto un breve bilancio di quello che è stato il periodo di quarantena per il protagonista e per il resto della popolazione.

Se avete perso un episodio della divertente webserie animata e doppiata dal fumettista romano, vi lasciamo il link della puntata precedente di Rebibbia Quarantine, opera di Zerocalcare ambientata nel quartiere protagonista di tutti i fumetti e storie nate dalla mente dell'artista.