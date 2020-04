Zerocalcare: il nuovo episodio di Rebibbia Quarantine è una Civil War tutta italiana

Il Coronavirus è riuscito a mettere in ginocchio intere Nazioni, costringendo i governi a varare ordinanze eccezionali come la "quarantena domiciliare", disposizione a cui siamo tutti sottoposti in questo periodo difficile. Il geniale fumettista Zerocalcare ha ironizzato proprio su quest'ultimo tema nell'esilarante cartone di Rebibbia Quarantine.

Nella giornata di ieri, infatti, la trasmissione Propaganda Live di La7 ha mostrato al pubblico l'attesissima nuova puntata tratta dal cartone di Zerocalcare che mette in luce, in toni a dir poco comici, una "Civil War" tutta italiana tra i cinciallegri, ovvero coloro che ritengono ormai conclusa la quarantena, e i sociopatici, ossessionati dal "restare a casa" e a prendersela con tutti coloro che non rispettano l'ordinanza.

Alla sesta settimana di quarantena, la popolazione è divisa in una serie di categorie pronte a darsi battaglia nel Covid Fighter, una citazione palese al videgioco Street Fighter, tra il dipendente INPS, il vecchio, Barbara d'Urso e persino il fantomatico pipistrello che avrebbe portato il virus in Cina. Ad ogni modo, l'episodio dalla durata di 3 minuti è disponibile gratuitamente su YouTube nel video allegato in cima alla pagina.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova esilarante puntata di Rebibbia Quarantine?