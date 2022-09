Zerocalcare per Star Comics: ecco la variant cover di I Cavalieri dello Zodiaco

Dopo aver conquistato Netflix con la serie Strappare lungo i bordi, Zerocalcare sta per regalarci un'altra delle sue perle. In partnership con Star Comics ecco la variant cover da lui disegnata per il volume 1 di I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya Final Edition.

Sono passati quasi quindici anni dal debutto della Perfect Edition di I Cavalieri dello Zodiaco e Star Comics ha ben pensato di riproporre alle nuove generazioni uno dei capisaldi del manga shonen. In occasione di Lucca Comics & Games 2022 la casa editrice lancerà il primo numero di I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya Final Edition in due versioni.

Oltre all'edizione regular, dal 28 ottobre arriva nelle fumetterie nostrane la variant cover della Final Edition di I Cavalieri dello Zodiaco. Questa sarà firmata da una penna d'eccezione, il mitico Zerocalcare, nome d'arte di Michele Rech. In questa imperdibile uscita da collezione, un must have per gli appassionati, sono comprese anche cinque spillette e una Star Card racchiuse in un box che porta anch'esso la firma del fumettista nostrano.

Disponibile a tiratura limitata, vediamo un'anteprima di questa edizione grazie a un messaggio Instagram dell'illustratore. Ecco i cinque Cavalieri di Bronzo, devoti alla dea Atena, nello stile inimitabile di Zerocalcare. Eccovi inoltre gli annunci Star Comics che hanno accompagnato quello di Saint Seiya.