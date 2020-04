Zerocalcare torna in promozione, tutti i fumetti in digitale a 1,99€

BAO Publishing, editore del talentuoso artista toscano Zerocalcare, ha recentemente annunciato tramite social una nuova promozione dedicata alle opere digitali dell'autore. Per tutta la settimana potrete infatti acquistare all'irrisorio prezzo di €1.99 ognuno degli undici Volumi totali distribuiti dalla casa editrice lombarda.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al post Facebook ufficiale di BAO Publishing, in cui troverete anche i link per le edizioni cartacee. Potete scaricare i libri scontati su Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo.

Zerocalcare è tornato in televisione il mese scorso, partecipando con un divertente corto animato alla trasmissione Propaganda Live dell'emittente televisiva La 7. Subito dopo l'apparizione in tv, BAO ha pensato di andare incontro alle esigenze del nuovo pubblico con un'interessante promozione sui titoli digitali, nel weekend del 21 e 22 marzo. Oggi, dopo circa un mese di richieste, la casa editrice ha deciso di rinnovare l'offerta per altri sette giorni.

E voi cosa ne pensate? Recupererete qualche volume?