Zetsu torna protagonista nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations

Nell'ultima puntata della popolare serie anime Boruto: Naruto Next Generations, una vecchia conoscenza è tornata sotto le luci della ribalta: Zetsu. Andiamo a scoprire come l'ex membro dell'Akatsuki potrebbe avere un ruolo nello svolgimento della trama di questo sequel.

Boruto: Naruto Next Generations, in quanto prosecuzione diretta di Naruto, l'originale serie opera di Masashi Kishimoto, ha da sempre come suo punto di forza le piccole connessioni che rimandano i fan al capostipite, insinuando nei loro cuori quel senso di nostalgia che solo un riferimento può suscitare in un appassionato che segue un franchise da anni.

Nell'ultimo episodio della trasposizione animata, ad esempio, abbiamo un esempio perfettamente calzante. Come molti dei lettori sapranno, la serie si trova al momento in un momento di tensione tra il protagonista, Boruto, e Onoki, ex Tsuchikage del Villaggio della Roccia, che lo tiene prigioniero. Il vecchio e potentissimo ninja è nel bel mezzo della spiegazione del suo tentativo di portare Mitsuki nel suo villaggio, che, a quanto pare, ha a che fare con i cloni di Akuta e una vecchia conoscenza dei fan.

Stiamo parlando di Zetsu, il membro dell'Akatsuki (nonché clone del primo Hokage, nonché molte altre cose quando fuso alla sua metà nera, come ad esempio la volontà tramandata di un certo villain finale...) famoso per aver costituito un vero e proprio esercito di cloni nella Quarta Grande Guerra Ninja. Secondo le parole di Onoki, dopo la morte di suo nipote, l'anziano ha deciso di trovare un modo per salvare i giovani ninja: avrebbe creato un esercito di cloni di Akuta, e questo grazie al DNA di Zetsu Bianco, in modo da usarli come carne da macello al posto delle leve più immature del villaggio nelle battaglie a venire.

Per questo ha deciso di studiare Mitsuki e la sua specificità in quanto clone, in modo da ottenere una versione perfetta di quello di Akuta. Ovviamente Boruto non può concordare con la visione di Onoki, e promette di fermarlo a tutti i costi.

Che ne pensate? Pensavate di rivedere sulla scena di Boruto: Naruto Next Generations Zetsu Bianco? E per giunta in un contesto come questo, in cui uno di coloro che lo hanno combattuto in passato lo sfrutta per i suoi scopi? Fatecelo sapere!