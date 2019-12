Zipman!! fa il suo esordio su Weekly Shonen Jump! Ecco il riassunto del primo capitolo

Come annunciato nelle scorse settimane, su Weekly Shonen Jump esordiranno nuove serie. La prima di esse arriva sul numero 01-2020 della rivista e si intitola Zipman!!, storia scritta e disegnata da Yusaku Shibata, ex assistente di Kohei Horikoshi su My Hero Academia e già vecchia conoscenza di Weekly Shonen Jump.

Il primo capitolo di Zipman!! è disponibile su MangaPlus da domenica 01 dicembre e ci presenta l'ambientazione in cui vive Kaname Tatara, diciassettenne con una forte passione per il supereroe Jackman. Questa figura è il protagonista di uno show televisivo che guardava insieme al fratello e alla ragazza di cui è innamorato fin da piccolo.

Ogni anno si presenta alle audizioni migliorando la propria forza fisica, ma il suo volto terrorizzante e sempre con un ghigno stampato non riesce a suscitare simpatia da eroe. Kaname ha appena perso il fratello gemello, un genio verso cui ha provato sempre rivalità, e decide di vivere la vita sempre sorridendo, tenendo fede al suo desiderio di essere come il suo eroe d'infanzia.

Quando, sulla Tokyo Tower, lui e Cheena assistono alla scia di distruzione di Tokyo da parte di un robot gigantesco, si precipita in strada dopo alcuni messaggi sul telefono del fratello deceduto. Una volta uscito dalla torre, un furgone pilotato da remoto mostra al protagonista una tuta inedita che, indossata, permette a Kaname di distruggere il mecha che stava attaccando la Tokyo Tower.

Il primo capitolo di Zipman!! si conclude con Kaname che scopre che in realtà il fratello è la tuta stessa e che non è veramente morto. Che impressioni avete avuto da questo primo capitolo?