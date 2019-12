Zipman!! e My Hero Academia: il primo è una copia del secondo?

La nuova serie di Weekly Shonen Jump, Zipman!!, sembra non aver iniziato col piede giusto la sua carriera. Nato dalla mente di Yusaku Shibata, assistente di Kohei Horikoshi su My Hero Academia, ha debuttato nel numero 01 di Weekly Shonen Jump, pubblicato lunedì 2 dicembre. Ma in tanti hanno trovato troppe similitudini con l'opera del suo sensei.

Zipman!! aveva già sollevato alcuni dubbi in seguito ai cambi occorsi al capitolo autoconclusivo originale ZIPPO. L'autore ha rivisitato diversi elementi del mondo, ricostruendolo ma dove comunque non mancano tanti riferimenti al mondo di My Hero Academia, creato dal mangaka con cui è cresciuto.

Se nel mondo dei manga non mancano riferimenti di questo tipo - pensiamo a Gintama e Sket Dance, con Shinohara allievo di Sorachi - quando sono troppo marcati rischiano di far storcere il naso al lettore. È il caso del protagonista molto simile a Tetsutetsu come design e carattere, e il cui sogno è quello di diventare come il proprio eroe preferito, Jackman.

Si passa poi a scene d'azione come quella del robot gigante, dove il protagonista salta per diverse decine di metri fino ad altezza muso del bestione, sferrando un potente destro e citando la scena dell'esame di Izuku Midoriya nel terzo capitolo di My Hero Academia.

Yusaku Shibata potrebbe essere stato quindi troppo zelante nel citare gli elementi del manga del suo sensei, oppure avete trovato i primi capitoli di Zipman!! abbastanza godibili da poter mettere da parte le somiglianze?