Zipman: la nuova serie di Weekly Shonen Jump modificata perché plagio a My Hero Academia?

Weekly Shonen Jump sembra essere a corto di serie da proporre ultimamente. La rivista ha operato diversi cambi durante l'anno, eppure quasi nessuno di questi ha attecchito tra i lettori. Ovviamente, la redazione non demorde e lancia due nuove serie in questo 2020 editoriale: Zipman e Agravity Boys, entrambi di autori più esperti.

La prima serie, Zipman, esordirà lunedì 2 dicembre su Weekly Shonen Jump, ma alcuni appassionati lettori della rivista hanno già notato qualcosa di strano. Solitamente, quando il titolo di un manga rimane più o meno simile a un oneshot dello stesso autore, spesso gli elementi rimangono pressoché identici con tanto di storia del primo capitolo.

L'opera che debutterà su Weekly Shonen Jump la prossima settimana però sarà completamente diversa dal oneshot mecha preparato in precedenza da Yusaku Shibata. L'anteprima del magazine giapponese ha infatti svelato che non ci sarà traccia di robot, bensì la serie avrà connotati più fantasy. E alcuni fan provano a spiegare questo cambio repentino con una troppa somiglianza con My Hero Academia.

L'opera di Kohei Horikoshi aveva forse ispirato fin troppo il giovane mangaka Shibata che già nel oneshot ZIPPO aveva fortemente replicato la prima pagina a colori del manga supereroistico, come potete vedere in calce. Già qualche anno fa, in molti fecero anche notare la troppa somiglianza perfino in alcuni elementi nella storia, come tra Deku e il protagonista nerd e amante dei mecha che era al centro dell'avventura di Shibata, e i tanti anni trascorsi tra il capitolo autoconclusivo e la serie vera e propria potrebbe essere sintomo di un cambio radicale.

Zipman mantiene quindi solo un nome simile all'opera precedente, ma in ogni caso sia il mangaka Shibata che Weekly Shonen Jump sperano che la serie, in un modo o nell'altro, conquisti il gradimento dei lettori.