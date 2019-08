Zoids Wild Zero: il sequel della serie di Takara Tomy ha una data d'uscita!

Il mese scorso vi abbiamo parlato dell'annuncio di Zoids Wild Zero, la seconda stagione della nuova serie ispirata al manga di Takara Tomy. Oggi, Allspark (Hasbro Studios ai tempi della prima stagione) ha finalmente deciso di rivelare Cast e Staff a lavoro sull'adattamento, oltre alla tanto attesa data d'uscita.

Secondo quanto affermato dai produttori, la premiere di Zoids Wild Zero, seguito diretto di Zoids Wild, andrà in onda il prossimo 4 ottobre su Tv Tokyo e su altre cinque trasmittenti a lei affiliate. Non state diffuse informazioni riguardanti un eventuale simulcast per il pubblico americano e per quello europeo.

Per quanto riguarda il Cast, il protagonista Leo Conrad sarà interpretato da Sho Nogami (The Idolmaster, Yu-Gi-Oh! ARC-V), Sally Land da Hazuki Senda, Buzz Cunningham da Makoto Yasumura (Gintama, Ano Hana), Joe Icel da Yoko Hikasa (Isekai Cheat Magician) e Christopher Girel da Toshiki Masuda (IDOLiSH7).

Lo Staff vedrà invece il ritorno di Takao Kato, regista di Zoids (1999/2000) e Zoids New Century Slash Zero (2001) e del suo team, composto dallo sceneggiatore Kennichi Araki e dal character designer Tadashi Sakazaki. Il trio tornerà a lavorare sull'anime dopo ben 18 anni di stop.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il sequel?