Zolf J. Kimblee è il protagonista di una nuova fan art a tema Fullmetal Alchemist

Di personaggi iconici Fullmetal Alchemist ne ha a bizzeffe, grazie a un'enorme popolarità guadagnata con lo splendido intreccio di eventi creato da Hiromu Arakawa. Pertanto, non è mai facile scegliere il soggetto giusto da disegnare se si è appassionati di questo mondo di alchimia. Tuttavia, un fan ha scelto chi voleva rappresentare.

L'artista Dam ha pubblicato sulla sua pagina Twitter un disegno a tema Fullmetal Alchemist. Il ragazzo giapponese negli scorsi giorni ha mostrato tantissime illustrazioni preparate con tema principale la serie di Hiromu Arakawa, e tra queste spicca una dedicata a Zolf J. Kimblee, l'alchimista scarlatto. Nel primo tweet che potete vedere in calce, Kimblee è ritratto nella sua iconica posa con la pietra filosofale tenuta tra i denti, mentre le due mani dove sono tatuati i cerchi alchemici del sole e della luna sono in bella vista.

Dam ha poi inserito altre immagini che potete vedere in calce, come una che riprende lo scontro tra il primo Greed e King Bradley, oppure un'altra dedicata esclusivamente alla segretaria di Roy Mustang, il tenente Hawkeye. Vi piace la sua reinterpretazione dell'alchimista scarlatto? E quale tra queste illustrazioni è quella che vi piace di più?

Fullmetal Alchemist è un manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa, pubblicato su Monthly Shonen Gangan per quasi un decennio, tra il 2001 e il 2010, con 27 volumi totali divisi in 110 capitoli. La serie è una delle più apprezzate dell'epoca moderna e si pone come caposaldo dello shonen. Ha poi ottenuto due serie animate, Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, e un film live-action, oltre ad alcuni videogiochi e altri lungometraggi animati legate alle storie dei due anime.