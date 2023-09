Zom 100 è l'anime perfetto per i cinefili della commedia horror

Per i fan degli anime, Zom 100: Bucket List of the Dead è un piacere per il pubblico. Nella stagione anime dell'estate 2023, questa commedia horror è la terza serie più popolare secondo My Anime List, ma anche al di fuori della comunità degli anime, questa serie ha il potenziale per attirare l'attenzione dei fan non anime.

Zom 100 ha meno stereotipi sugli anime e più sostanza che sfrutta appieno il genere commedia horror, che ha già un enorme seguito di per sé. Con somiglianze con due iconiche commedie horror - Zombieland e L'alba dei morti dementi - e una trama brillantemente ideata, ci sono molte ragioni per cui Zom 100 è l'anime di passaggio per gli appassionati di commedie horror, in particolare per gli amanti del cinema.

Il popolare anime Zom 100 non è solo la storia di un'apocalisse accompagnata da intense scene d'azione, ma sorprendentemente parla anche del raggiungimento della maggiore età del suo personaggio principale Akira Tendou. All'inizio dell'episodio 1, Akira è un promettente laureato di 24 anni che entra nel mondo del lavoro per la prima volta. Sceglie una società di produzione che gli promette un ambiente di lavoro positivo e i migliori benefici per i dipendenti, ma questo ufficio perfetto si rivela presto un'azienda di sfruttamento.

Negli anni successivi, Akira è oberato di lavoro da superiori manipolatori. Essendo un fan dei film sugli zombie, Akira non sembra diverso dai morti viventi che guarda sullo schermo. Desiderando porre fine al suo stress, Akira è aperto a tutto ciò che lo impedirà di lavorare, che guarda caso è l'apocalisse zombi.

Mentre il resto del Giappone fugge terrorizzato dall'epidemia di zombie, Akira è sopraffatto dalla gioia, finalmente libero dalle catene del suo terribile lavoro. Non volendo tornare alla routine quotidiana, l'approccio di Akira agli zombie è rilassato e pieno di ilarità. La premessa dello spettacolo inizia quando Akira si prende un momento serio per riflettere su come vuole vivere la sua vita prima di tirare le cuoia o, in questo caso, di essere trasformato in uno zombi. Dopo aver iniziato un elenco di diverse cose che vuole fare, Akira inizia finalmente a vivere la sua vita un giorno alla volta.

Con L'alba dei morti dementi, gli zombie erano una sfida per spingere il protagonista a essere più responsabile. In Zombieland, gli zombi rappresentavano l'ansia sociale del personaggio principale che doveva superare. Per Zom 100, i morti viventi sono la pressione della fatica quotidiana e del lavoro che impediscono alle persone di vivere davvero la propria vita.

Come i due film di grande successo, questo anime farà ridere gli spettatori, ma mantiene un brillante equilibrio tra commedia e dramma.