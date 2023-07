Zom 100: l'anime che rivoluziona l'immaginario zombie!

Dal momento che il quarto episodio di Zom 100 arriverà in ritardo, per ingannare l'attesa cerchiamo un'attimo di riflettere sulla ventata rivoluzionaria che questo manga porta con sé.

Akira sta facendo il lavoro dei propri sogni, ma non è felice. Tutti conosciamo la politica lavorativa giapponese e i problemi fisico-psicologici che provoca nella popolazione. Con un tasso spropositato di suicidi, per i salaryman non c'è tempo libero, per se stessi, per le proprie passioni. Lo sfruttamento è onnipresente. Il nostro protagonista, comprensibilmente, si trova in uno stato di depressione.

Succede però che un'apocalisse zombie distrugge lo status quo. Siamo abituati a vedere questo fatto come una cosa negativa, ricordiamo per esempio The Walking Dead, Io sono Leggenda...invece Akira non potrebbe essere più felice, anche la palette di colori pre e post "catastrofe" cambia completamente, passando da grigia a coloratissima. Finalmente la prigione che la società aveva costruito salta e il nostro protagonista è libero di fare le 100 cose che ha sempre desiderato. Lui poi, come invece si vede in altre serie simili, non uccide gli zombie, anzi: li tratta come persone normali. Quando vede il suo capo o la sua vecchia cotta, li saluta come se non fosse successo nulla.

Lo zombie in questo caso ha un doppio valore metaforico: i salaryman e Akira stesso vivevano come degli zombie, trascinati dalla vita. Allo stesso tempo però sono proprio gli zombie, questa volta letteralmente morti viventi, che possono distruggere lo status quo delle cose, quindi compiere una sorta di "rivoluzione dal basso", come venne chiamata quella del Terzo Stato nel 1789.

Faremo nel terzo episodio la conoscenza di Kencho, un altro personaggio che ha veramente molto da insegnare a noi e al protagonista, ma non possiamo dirvi tutto. Zom 100: Bucket list of the Dead è un'opera che può veramente trasmetterci tanto.

L'anime è già un successo: Zom 100 è una delle migliori uscite del 2023, non vi resta che vederlo! Se lo state già recuperando, ci piacerebbe molto sapere la vostra opinione!