Zom 100: arriva il calendario ufficiale delle prossime uscite degli episodi

Zom 100: Bucket List of the Dead ha ottenuto in poco tempo l'attenzione del pubblico per la sua storia stravagante, tuttavia i vari ritardi che la serie ha avuto nell'ultimo periodo la stanno rendendo meno godibile per i fan. Adesso sembra che non ci sia nulla da temere.

Il sito web ufficiale dell'anime del manga Zom 100: Bucket List of the Dead, in giapponese Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto ) di Haro Aso e Kotaro Takata ha annunciato mercoledì il prossimo programma di trasmissione, tenendo conto dei ritardi.

Come annunciato in precedenza, il sesto episodio di Zom 100 è stato posticipato al 27 agosto. Il settimo episodio andrà in onda il 3 settembre. Poi, un episodio riassuntivo andrà in onda il 10 settembre. L'ottavo e il nono episodio andranno in onda rispettivamente il 17 e il 24 settembre.

Poiché il ritardo nella produzione ha influenzato il programma, lo staff rivelerà le date di trasmissione degli episodi 10, 11 e 12 in un secondo momento. Anche il quinto episodio dell'anime è stato ritardato di una settimana e la settimana precedente era invece andato in onda un programma speciale.

Il quarto episodio dell'anime, trasmesso in Giappone il 30 luglio, è stato posticipato al 31 luglio su alcuni servizi di streaming tra cui Crunchyroll, Hulu e Netflix, e anche su alcuni servizi di streaming giapponesi, a causa di circostanze di produzione.

L'anime di BUG FILMS è tuttavia geniale e Zom 100 rappresenta il disagio dei giovani al giorno d'oggi in modo impeccabile, per questo motivo è una serie che va assolutamente recuperata.

L'opera ruota attorno all'impiegato Akira, un vero e proprio "morto che cammina", senza stimoli nella propria vita. Proprio quando prova a stilare la lista delle ultime cose da fare prima di morire, la sua quotidianità viene scossa da un'epidemia zombi, ma questo è il momento perfetto per Akira per divertirsi e vivere la sua vita a pieno!