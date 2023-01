Zom 100: Bucket List of the Dead diventa un'anime! Trailer e uscita

La nuova stagione anime è appena iniziata e l'industria giapponese sta apparecchiando la tavola per i mesi a venire. In estate arriverà una new entry! È stato annunciato l'adattamento animato di Zom 100: Bucket List of the Dead. Ecco le prime informazioni sulla produzione.

Dalla serie manga di Haro Aso e Kotaro Takata che si è giocata gli Eisner Awards 2022 con Junji Ito, e pubblicata sulla rivista Sunday GX di Shogakukan dal 2018, nel luglio 2023 è in arrivo l'anime di Zom 100: Bucket List of the Dead. In attesa dell'uscita ecco la top 5 degli anime invernali più attesi.

L'annuncio dell'uscita dell'anime è stato accompagnato da un primo trailer in cui gli spettatori fanno la conoscenza dei protagonisti e delle vicende narrate nell'opera. La vita di Akira è un completo disastro. Ha trascorso i suoi migliori anni a lavorare come uno schiavo per un'azienda, vive in un appartamento colmo di spazzatura e non riesce a confessare i suoi sentimenti alla sua bellissima collega. Ma quando un'apocalisse zombi devasta la città, ha la spinta di cui aveva bisogno. Akira si mette in missione per completare la sua lista di 100 desideri.

Con Hanako Ueda come assistente alla regia, Kazuki Kawagoe dirige l'anime presso lo studio d'animazione BUG FILMS. Hiroshi Seko supervisiona le sceneggiature e Kii Tanaka e Junpei Fuchi sono rispettivamente character designer e zombie designer.