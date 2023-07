Zom 100: Bucket List of the Dead, il quarto episodio arriverà in ritardo: ecco quando

Zom 100: Bucket List of the Dead è la nuova serie animata sugli zombie che sta spopolando nel corso dell'attuale palinsesto. Purtroppo per gli appassionati arrivano pessime notizie. La quarta puntata di Zom 100 non rispetterà i tempi d'uscita previsti e la messa in onda slitterà di qualche giorno.

A inizio luglio 2023 Crunchyroll ha dato il benvenuto a Zom 100: Bucket List of the Dead, una nuova serie anime firmata Bug Films che adatta gli eventi del manga omonimo di Haro Aso e Kotaro Takata pubblicato sulla rivista Sunday GX di Shogakukan. Sin da subito Zom 100 si è dimostrato una delle uscite migliori dell'anno, convincendo il pubblico con la sua trama fuori di testa e le ottime animazioni. Prima di un nuovo episodio, tuttavia, gli spettatori dovranno attendere, anche se solo di qualche ora.

Attraverso le pagine ufficiali della serie è stato comunicato che il quarto episodio di Zom 100: Bucket List of the Dead non arriverà il 30 luglio, come previsto secondo il calendario precedente, ma bensì con un giorno di ritardo. L'appuntamento con Zom 100: Bucket List of the Dead 1x04 è dunque previsto per lunedì 31 luglio 2023.

La trasmissione streaming ha subito questo cambiamento a causa di problemi di produzione non meglio specificati. Lo staff dell'anime ha comunque precisato che la trasmissione televisiva giapponese rispetterà invece la data prevista.