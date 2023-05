Zom 100: Bucket List of the Dead, novità sull'anime in un nuovo video

Era il 6 gennaio 2023 quando veniva confermata la produzione dell'anime di Zom 100: Bucket List of the Dead, basato sull’omonimo manga comedy horror scritto da Haro Aso e disegnato da Kotaro Takata. Ora la bizzarra storia dell’impiegato Akira Tendo si è mostrata in un nuovo video promozionale, contenente anche nuovi dettagli sulla produzione.

Pubblicata sulle pagine di Monthly Sunday Gene-X la serie ha ricevuto un’ottima accoglienza in patria, dove in molti attendono il debutto dell’anime, fissato per il 9 luglio 2023, la serie ruota attorno alla monotona vita di Akira, un impiegato che ritrova la sua ragione di vivere solo quando centinaia di zombie iniziano a minacciare la città in cui vive, come evidenzia il breve video promozionale riportato in cima alla notizia.

L’anime sarà diretto da Kazuki Kawagoe, stesso regista di Komi Can’t Communicate, affiancato da Hanako Ueda come assistente alla regia e Hiroshi Seko come sceneggiatore. A curare la colonna sonora è stato invece chiamato Makoto Miyazaki, mentre l’opening theme è Song of the Dead di KANA-BOON, e l’ending è Happiness of the Dead cantata da Shiyui.

Per chi volesse avvicinarsi alla serie, di seguito riportiamo la sinossi ufficiale: “sopravvivere ad un’apocalisse zombie è molto peggio di essere uno schiavo del salario! Dopo aver trascorso anni a lavorare per un’azienda che distrugge l’anima, la vita di Akira è diventata una triste routine. Vive in un appartamento disordinato e pieno di spazzatura, la sua paga è infima, e non riesce nemmeno a prendere coraggio per rivelare i suoi sentimenti ad una collega. Ma quando nella sua città scoppia un’apocalisse zombie, Akira riceve la spinta necessaria per tornare a vivere e combattere per sé stesso. Ora Akira ha una missione: raccogliere i 100 oggetti sulla sua lista desideri prima di morire”.