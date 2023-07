Zom 100: Bucket List of the Dead ci porta dietro le quinte della premiere dell'anime

Ispirato alla serie manga di successo di Haso Aro e Kotaro Tokata, Zom 100: Bucket List of the Dead si conferma come una delle uscite migliori dell'anno. La sola premiere è infatti bastata per convincere il pubblico della bontà della produzione dello studio Bug Films.

Zom 100: Bucket List of the Dead è arrivato su Crunchyroll, piattaforma su cui verranno trasmesse tutte le puntate in simulcast streaming, con un primo episodio convincente e stimolante. La premiere introduce gli spettatori, che hanno reagito più che positivamente a questo esordio, al personaggio di Akira Tendo, vittima di una società che sfrutta i propri dipendenti fino al midollo. Distrutto dall'attività lavorativa svolta negli anni a seguire la sua assunzione, il ragazzo si sveglia trovandosi nel bel mezzo di un'epidemia zombi. Dopo aver salutato per sempre la sua amata, essersi dimesso e aver ucciso il proprio dirigente trasformato in uno zombie, felice per la libertà riconquistata Tendo compila una lista di 100 azioni che vorrebbe compiere prima di morire.

Attraverso uno speciale filmato, la produzione di Zom 100: Bucket List of the Dead porta gli spettatori dietro le quinte di una delle scene più riuscite della puntata. Quando Tendo si risveglia, il suo sogno si realizza, non dovrà mai più andare al lavoro. Il motivo è però terribile, un'epidemia zombie ha colpito la sua città. Lo spavento e la fuga iniziale, muta in breve in una gioia smisurata e incontenibile. Tendo non dovrà più lavorare per quell'azienda che lentamente gli stava estirpando l'anima.