Zom 100: Bucket List of the Dead è una delle uscite migliori dell'anno!

Fra le nuove uscite di luglio 2023 spicca quella di Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto (Zom 100: Bucket List of the Dead), la nuova serie tv horror prodotta da Bug Films e disponibile al momento sul servizio di streaming Crunchyroll.

L'episodio 1 di Zom 100 è andato in onda ieri e la grande première ha visto Akira Tendo al centro della scena. Stanco di vivere come un semplice impiegato, la vita del giovane viene stravolta quando un'apocalisse zombie lo costringe a rivalutare la sua vita.

Crunchyroll ha reso nota la sinossi del primo episodio di Zom 100, intitolato Akira The Dead: il protagonista Akira decide di stilare una lista di cose da fare per vivere al meglio durante le conseguenze dell'imminente disastro.

La serie era una delle più attese quest'anno e la prima puntata ha piacevolmente sorpreso i fan per la sua storia intrigante e con uno stile di animazione originale e di alto livello. Il team dello studio d'animazione Bug Films ha dato prova di tutte le sue capacità, dalle angolazioni delle telecamere ai punti salienti del sakuga, ha soddisfatto le grandi aspettative che portava alle proprie spalle.

Zom 100 è l'adattamento anime del manga intitolato Zombie 100 - 100 Things I Want to do Before I Become a Zombie, nato dalla collaborazione di Haro Aso per la storia e Kotaro Takata per il disegno. La notizia dell'adattamento di Zom 100 è stata presa piacevolmente dai fan e dopo cinque anni dall'opera originale è tornata con dei nuovi contenuti.

Se non avete ancora visto questa nuova grande opera, potete vedere il primo episodio in streaming su Crunchyroll. Presto arriverà un adattamento live-action di Zom 100: Bucket List of the Dead arriverà su Netflix, ma non sono stati ancora resi noti maggiori dettagli a riguardo.