Zom 100: come Akira è diventato un faro di speranza per i giovani

Il viaggio di Akira Tendou attraverso Tokyo infestata dagli zombi è stato un approccio molto diverso al genere dell'apocalisse zombi. La visione ottimistica del personaggio su una situazione altrimenti straziante lo fa distinguere dalla maggior parte degli altri protagonisti sopravvissuti all'apocalisse nei media.

Tuttavia, l'episodio più recente di Zom 100: Bucket List of The Dead ha mostrato come la personalità unica di Tendo gli abbia fatto avere un'enorme influenza sui personaggi che lo circondano, tanto da diventare un faro di speranza per i suoi alleati e ispirazione per le persone nel mondo reale.

Inizialmente, il personaggio di Akira Tendou è stato presentato come un promettente laureato che entra sulla scena lavorativa con una potenziale carriera in una grande società pubblicitaria nel centro di Tokyo. Tuttavia, sia il manga che l'anime si sono affrettati a distruggere il comportamento allegro del giovane poiché è stato costretto a sopportare un ambiente di lavoro malsano pieno di orari di lavoro irragionevoli, personale abusivo e fugace speranza di qualsiasi promozione o avanzamento di carriera.

Nonostante il consiglio del suo amico Kenichirou Ryuuzaki, alias Kencho, di lasciare il lavoro, la vita di Akira diventò tremenda. Ciò ha abilmente agito come un inquietante parallelo con l'eventuale apocalisse zombi, che, in una forma di ironia comica (ma anche tragica), era considerata utopica rispetto alla vita lavorativa di Akira.

L'apocalisse zombi che emerge crea una fantastica dicotomia nella vita di Tendo; mentre ciò porta alla morte di massa, l'impiegato è finalmente libero dal suo lavoro monotono e può prendere il controllo della propria vita. L'apocalisse zombie gli permette di reinventarsi con una mentalità incredibilmente ottimista, sapendo che, nonostante la reale possibilità che un giorno possa trasformarsi in uno zombie, sarà in grado di vivere la sua vita al massimo senza rimpianti.

Durante le interazioni di Akira Tendou con gli altri membri principali del cast, come Kencho e Shizuka, la sua nuova visione della vita è stata un vantaggio positivo nel mantenerli motivati, agendo come una torre di ottimismo che li spinge a prosperare in uno zombie altrimenti distopico. Più recentemente nell'anime Zom 100 , Tendou è diventata una fonte di ispirazione nel portare Shizuka a rinunciare alla sua mentalità analitica in favore dell'espressione delle proprie passioni e interessi.

Ma al di là della speranza che Tendo ha ispirato nel mondo di Zom 100: Bucket List of The Dead, la storia di Akira ha iniziato a fungere da ispirazione per il mondo reale sin da quando la serie ha debuttato in tv. La storia di un impiegato sottovalutato che scopre un nuovo significato nella sua vita - anche se attraverso l'intervento di un'apocalisse zombi - e si reinventa in modo più positivo è qualcosa che è diventato molto rilevante ai giorni nostri.

Ciò è senza dubbio in parte dovuto alla recente pandemia di COVID-19 che contemporaneamente ha costretto le persone in tutto il mondo ad essere allontanate dagli uffici, intrappolandole allo stesso tempo nei confini delle loro case.

I sentimenti di esistenzialismo sono diventati incredibilmente palpabili negli ultimi anni e la speranza di liberarsi da circostanze di monotonia e insensatezza è diventata più rilevante oggi di quanto non lo sia stata negli ultimi decenni.