Zom 100: come l'anime sta convincendo pur abbracciando i cliché dell'apocalisse zombie

Gli appassionati della cultura pop hanno vissuto centinaia di apocalissi zombie, per mezzo di serie televisive come The Walking Dead, oppure attraverso videogiochi come Resident Evil o Days Gone. Zom 100: Bucket List of the Dead affronta invece l'apocalisse zombie in un modo unico, distinguendosi pur abbracciando tutti i cliché del genere.

Zom 100 è una delle uscite anime migliori dell'anno, grande protagonista della stagione estiva nonostante i numerosi problemi e ritardi nella trasmissione degli episodi (a proposito, ecco il calendario ufficiale delle uscite di Zom 100). Ma per quale motivo l'anime di BUG FILMS sta riuscendo a convincere, nonostante si possano trovare decine di altri suoi simili?

Zom 100 riesce a sovvertire il genere degli zombie, abbracciando gli stereotipi dell'apocalisse zombie con una deliziosa commedia horror. Akira Tendo si risveglia in un mondo finito nel caos, ma piuttosto che osservare lo scenario incredulo e sotto shock, è felice poiché non è più costretto a recarsi a lavoro, un luogo che lo stava privando della sua umanità.

Come tutte le opere sugli zombie, anche la serie di BUG FILMS è splatter, ma in un modo unico. Zom 100 è un anime colorato. Nella testa di Akira, le macchie di sangue vengono infatti disegnate come vernice su una tela.

Anche in Zom 100 le forze militari non vengono quasi mai menzionate. Sono Akira e gli altri cittadini a occuparsi di sé stessi, combattendo come eroi e non contando sul contributo del proprio paese.

Come in ogni apocalisse zombie, anche Akira si sobbarca nella ricerca, raccolta e accumulo di forniture per la sopravvivenza. Akira e Kencho riescono comunque a restare sempre a pancia piena e a non soffrire mai la fame e gli stenti.

Nel corso di un'epidemia zombie l'uomo mostra il suo lato peggiore formando bande di criminali. In Zom 100 questo non accade, ma il datore di lavoro di Akira è dietro l'angolo per tornare a sfruttarlo chiedendogli di fare ritorno a lavoro.

Un morso di uno zombie significa la fine. Akira è tuttavia una sorta di genio e sfrutta l'attrezzatura subacquea per affrontare le orde di non viventi senza rischiare di essere ferito e tramutarsi a sua volta in un mangia cervelli.

Nei film horror di zombie si vive la quotidianità dei protagonisti e quella di Akira e Kencho è unica. Il duo di eroi riesce a sopravvivere anche alle situazioni peggiori, ma sempre con un tono d'allegria.

In ogni film sugli zombie c'è qualcuno che nasconde il morso di uno zombie per paura di essere allontanato. Questo accade anche in Zom 100, proprio quando Akira e Kencho sembravano spassarsela ignorando l'apocalisse.

Gli zombie sono generalmente lenti, ma delle volte possono anche essere incredibilmente rapidi. Akira e compagni sfruttano questa loro conoscenza non abbassando la guardia nemmeno davanti agli zombie apparentemente più lenti.

In una serie sugli zombie la morte è dietro l'angolo, per cui i freni inibitori sono spesso notevolmente ridotti. Vediamo infatti Akira e Kencho nelle situazioni più assurde, anche in quelle carnali in un centro commerciale.