Zom 100: un cosplay di Shizuka pronta a rilassarsi

Finalmente, dopo mesi di programmazione, l'anime di Zom 100: Bucket List of the Dead è terminato. La serie ha avuto un difficile trascorso, con episodi posticipati di intere settimane e un finale che si è fatto attendere molto a lungo. Fortunatamente, i problemi produttivi sono stati risolti e i fan hanno potuto scoprire prima della fine dello scorso anno il destino di Akira e i suoi compagni.

Zom 100 è una serie atipica che ha attirato l'attenzione del pubblico non solo per una scenografia colorata e accattivante, in contrasto con i temi che tratta, ma soprattutto per il modo originale con cui rivede un cliché delle opere di fantasia: l'apocalisse zombie. Il protagonista Akira è felice che gli zombi abbiano invaso il Giappone, poiché può finalmente scappare dalla monotona vita che aveva a Tokyo, fatta di lavoro e sfruttamento, risvegliando il suo lato eroico.

Nonostante la serie abbia avuto numerosi alti e bassi, i fan sono riusciti a godersi al meglio l'anime e apprezzare il valore dei suoi temi grazie alla grande qualità di ogni singolo episodio. Una delle compagne di Akira è stata rappresentata in questa rivisitazione della cosplayer tspfrog: osserviamola insieme.

Questo cosplay di Shizuka Mikazuki di Zom 100: Bucket List of the Dead immagina la ragazza mentre si riposa dopo una lunga camminata. Come si può evincere dal suo look sportivo, la giovane è un'amante dello sport ed è conosciuta per la sua immensa produttività. Prima dell'apocalisse era una contabile con una vita privata difficile: Shizuka, infatti, era costretta ad eseguire tutti gli ordini del suo avido e rigoroso padre.

Quando conosce per la prima volta Akira, rivede in lui quella voglia di vivere ormai perduta e decide di unirsi al suo gruppo. Al contrario di lui, però, è riservata e risoluta, preferisce osservare e analizzare le situazioni da lontano piuttosto che intervenire. Zom 100 critica la società per i suoi costrutti e mira a sensibilizzare sulle condizioni in cui vivono i giovani in Giappone.