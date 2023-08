Zom 100: l'episodio 6 ritarda l'uscita su diversi siti streaming, ecco quando uscità

Zom 100: Bucket List of the Dead sta notevolmente appassionando i fan per l'originalità del suo racconto: questa serie tratta una banale apocalisse zombi con toni esilaranti e convincenti. Tuttavia, ci sono ancora numerosi ritardi che lo riguardano.

Recentemente Zom 100 ha pubblicato il calendario delle uscite dei prossimi episodi dopo i recenti ritardi che lo hanno coinvolto. Gli episodi 4, 5 e 6 sono stati ritardati di una settimana ognuno e questo non è affatto piaciuto agli spettatori che attendevano l'opera con ansia.

Dopotutto, è comprensibile dal momento che Zom 100 parla direttamente ai giovani, presentando delle problematiche in cui molti ragazzi coetanei e non al protagonista potrebbero ritrovarsi, ossia a vivere ogni giorno in una società che non li accoglie a dovere.

Il sito web ufficiale dell'anime Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto, tratto dal manga di Haro Aso e Kotaro Takata, ha annunciato giovedì che il sesto episodio dell'anime sarà ulteriormente ritardato di 24 ore da domenica a lunedì su alcuni servizi di streaming a causa di circostanze di produzione.

Il sesto episodio dell'anime andrà in onda regolarmente in Giappone domenica alle 17:00 JST, che corrisponde alle nostre ore 10:00, dopo un ritardo precedentemente annunciato dal 20 agosto a domenica.

Il settimo episodio andrà in onda il 3 settembre. Poi, un episodio riassuntivo andrà in onda il 10 settembre e l'ottavo e il nono episodio andranno in onda rispettivamente il 17 e il 24 settembre. Poiché il ritardo nella produzione ha influenzato il programma, lo staff rivelerà le date di trasmissione degli episodi 10, 11 e 12 in un secondo momento.