Zom 100 sembra avere un evidente problema con i personaggi femminili

Mentre Zom 100: Bucket List of the Dead continua, è decisamente commovente vedere Akira e Kencho riconnettersi. Entrambi si sono allontanati per un po', ma ora hanno riforgiato la loro fratellanza. Nel frattempo, sperano di sostenersi a vicenda e di sopravvivere all'apocalisse zombi

Il sostegno di Kencho aggiunge calore, profondità e sfumature alla relazione, che ha sofferto quando Kencho ha ignorato il suo migliore amico ed è diventato superficiale. Fortunatamente, ha imparato l'errore dei suoi modi altezzosi e non ha più intenzione di farsi coinvolgere nella corsa al successo della vita.

Un problema importante è sicuramente il modo in cui la serie continua a uccidere le donne. È totalmente inutile, eppure tutte queste donne vengono trattate come oggetti di scena e stampelle. Tutto è iniziato nel primo episodio con Ohtori, una giovane collega di Akira di cui era follemente innamorato. Tuttavia, sebbene lei fosse gentile con lui, si rese conto che stava andando a letto con il capo in una relazione tossica. Ha dimostrato che l'uomo era incentrato sull'abuso emotivo, sul potere e sull'influenza. Purtroppo, quando Akira è andata a salvarla durante l'epidemia, è stata trasformata in uno zombie dal capo.

La situazione peggiora quando nell'episodio 4 Akira incontra delle hostess. È il suo sogno che diventa realtà, annuendo ancora una volta a come anime e manga amano oggettivare le giovani donne. Lui e Kencho si rintanano con loro in un supermercato, ma invece di tuffarsi in storie significative o lavorare nel terrore esistenziale, la serie li rende foraggio.

Kencho incontra Maki, mentre Reika ubriaca viene attaccata da un vecchio zombificato. Il vecchio aggredisce sessualmente Reika, prima di trasformarla e lei attacca Maki, spingendo Kencho ad uccidere entrambe. È un miscuglio di donne che muoiono solo per creare più orrore.

La ciliegina sulla torta arriva con l'ultima assistente di volo, Yukari, che parla della vita ad Akira, solo per essere morsa dal vecchio, sacrificandosi e implorando il protagonista di vivere per tutti loro. Il messaggio qui sembra essere che tutte queste donne esistano solo per motivare Kencho e Akira, ma piuttosto che avere il libero arbitrio, è tutta una questione di morte che ispira i ragazzi a continuare ad andare avanti.

Il fatto che nessuna di queste donne sia sopravvissuta è un po’ strano, in particolare Yukari. Akira si rese conto che non sarebbe potuto succedere nulla tra loro, dal momento che nonostante lui fosse innamorato di lei e lei apprezzasse la sua energia, la ragazza aveva già un fidanzato. Akira avrebbe potuto imparare il significato dell'amore con una persona del genere al proprio fianco, che cercava ancora la propria anima gemella da qualche parte del mondo.



Ovviamente Zom 100 deve ancora mandare in onda alcuni episodi davvero importanti della trama principale, presentando personaggi femminili come Shizuka e Beatrix e il pubblico potrebbe ricredersi a riguardo.