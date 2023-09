Zom 100, dove guardarlo gratis in streaming? È doppiato o in giapponese?

Arrivato in sordina, a grande sorpresa Zom 100: Bucket List of the Dead è una delle uscite migliori dell'anno. L'anime prodotto da BUG FILMS e basato sul manga omonimo scritto da Haro Aso e disegnato da Kotaro Takata ha colpito gli spettatori con le sue atmosfere horror/splatter mischiate a tonalità accese e colorate e un umorismo onnipresente.

Il protagonista di Zom 100 rappresenta un faro di speranza per i giovani. Akira era un ragazzo allegro e solare, ma una volta addentrato nel brutale mondo del lavoro è finito in un ciclo oscuro. È un'improvvisa invasione zombie a liberarlo dalle catene della compagnia per cui è dipendente.

Zom 100 è attualmente in pausa a tempo indeterminato a causa di persistenti problemi di produzione in casa BUG FILMS. Non c'è ancora una data ufficiale per la ripresa della trasmissione degli ultimi tre episodi della stagione, ma dove è possibile guardare Zom 100 gratis in streaming?

I primi 9 episodi di Zom 100: Bucket List of the Dead sono disponibili alla visione su Crunchyroll. Le prime tre puntate sono gratuite per tutti gli utenti, mentre le restanti sette sono disponibili unicamente per gli abbonati premium

Zom 100 è anche doppiato in italiano, ma al momento solamente i primi sette episodi sono disponibili con audio in lingua nostrana. A occuparsi del doppiaggio Molok studios sotto la direzione di Francesca Tretto. Il protagonista Akira è doppiato da Simone Lupinacci.