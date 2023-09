Zom 100 non tornerà presto: l'anime è in pausa a tempo indeterminato

Zom 100: Bucket List of the Dead aveva avuto diversi ritardi sin dal suo primo debutto nelle televisioni giapponesi e nei siti streaming. Spesso gli episodi della serie anime sono stati posticipati di un giorno, alle volte anche di una settimana, il tutto senza dare una spiegazione agli spettatori.

Adesso i problemi sembrano essere davvero seri, a tal punto che Zom 100: Bucket List of the Dead non tornerà con il prossimo episodio. Non si sa quando tornerà, ma al momento l'anime è in pausa a tempo indeterminato. Mancano ancora tre episodi dalla fine della serie e non ci sono notizie sugli episodi 10, 11 e 12.

Anche per l'ultimo episodio in uscita, l'episodio nove, ci sono stati dei ritardi. Zom 100: Bucket List of the Dead sarebbe dovuto terminare a settembre, se non ci fossero stati tutti questi grandi ritardi. La serie ha entusiasmato tutti i fan degli anime con un primo episodio eccellente, ma sembra che la BUG FILMS, lo studio che si occupa dell'animazione di Zom 100, abbia avuto delle problematiche così importanti da dover mettere in pausa l'adattamento anime.

Anche adesso, i fan non sono stati avvisati del motivo per il quale la BUG FILMS ha messo Zom 100 in pausa. Naturalmente, speriamo che tutte queste problematiche possano essere risolte presto e che Akira e i suoi amici possano tornare sugli schermi a combattere gli zombi come sempre.

Al momento, gli spettatori di Zom 100 non possono fare altro che consolarsi con la serie manga, scritta da Haro Aso e disegnata da Kotaro Takata. L'opera viene classificata come seinen ed è edita da JPOP in Italia. Sono disponibili 12 volumi tradotti in italiano, mentre in Giappone la serie sta proseguendo senza intoppi particolari.

Il protagonsta di Zom 100 Akira rappresenta al meglio la situazione che vivono gli giovani oggigiorno. Sebbene siano talentuosi e con voglia di fare, spesso vengono costretti in aziende che trattano loro solo come forza lavoro. Anche per questo motivo e per il modo in cui la serie tratta in modo originale l'espediente letterario dell'apocalisse zombi, quest'anime ha attratto il pubblico che non vedeva l'ora di scoprire il finale di stagione.