Zom 100 e Oshi no Ko stravolgono il loro genere: gli anime che criticano la società

Molti anime e manga tendono a ripetere lo stesso genere letterario ancora e ancora, preferendo puntare su un lavoro che al 99% può attrarre il pubblico, invece di rischiare su qualcosa di completamente nuovo. Al contrario, manga come Oshi no Ko e Zom 100 hanno puntato su un racconto classico per trasmettere delle critiche interessanti.

Abbiamo visto come gli adattamenti anime di Zom 100 e Oshi no Ko siano stati apprezzati dal pubblico. Sono diventati la dimostrazione che spesso sovvertire il proprio genere, per quanto possa essere una scelta rischiosa, può diventare un successo clamoroso.

Molti fan amano vedere riproduzioni ispirate ai Big Three degli shonen, commedie slice-of life o anime dedicate alle ragazze magiche, che spesso non aggiungono nulla di più al genere. Negli ultimi tempi sono arrivati anime come Chainsaw Man, Oshi No Ko, Zom 100 e tante altre che hanno saputo reinterpretare rispettivamente gli shonen, gli anime idol e persino gli anime horror.

Questi anime criticano i propri generi stereotipati, andando oltre i cliché per esplorarne un nuovo lato, con uno sguardo realistico. Ciò non significano che condannano completamente gli anime usciti precedentemente, ma dimostrano che i capolavori sono già stati creati e che è inutile continuare a riprodurre gli stessi generi senza apportare modifiche.

Zom 100 ribalta ancora una volta i cliché con una critica alla vera bellezza delle città urbane. Oshi no Ko, invece, critica l'industria delle idol e del mondo dello spettacolo, mostrando la crudeltà che c'è dietro di essi. E voi, cosa ne pensate? Vorreste vedere più serie anime o manga del genere, che ribaltano i cliché delle opere nipponiche?