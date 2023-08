Zom 100: perché il sangue è così colorato? Spiegazione e simbologia

La bellezza è negli occhi di chi guarda, ma è possibile essere estasiati nel vedere un corpo in decomposizione fare una pessima fine? Per Zom 100: Bucket List of the Dead la risposta sembra essere positiva e questo lo si nota anche nel suo stile colorato.

Per quanto raccapricciante possa essere un'apocalisse zombie, per Akira è uno spettacolo glorioso da vedere, fino alla rappresentazione del sangue nella serie. L'approccio di Zom 100 agli zombie non è necessariamente atipico: questi mostri fanno tutto ciò che un normale zombi fa in qualsiasi altro media popolare, ma qui la differenza sta nel modo in cui i personaggi vedono gli zombie e dalle conseguenze della loro esistenza nel mondo.

Prima dell’apocalisse zombie, Akira abitava un mondo grigio e triste. La sua vita scese lentamente nell'oscurità fino a quando tutto divenne completamente monocromatico, a quel punto iniziò a soffrire di pensieri intrusivi e depressione. Nel momento in cui Akira si rese conto che non doveva più andare a lavorare per via dell'invasione, il suo mondo viene improvvisamente inondato da esplosioni di colore, così come le macchie di sangue che sono invece schizzi colorati, facendo sembrare tutto intorno ad Akira un'opera d'arte astratta.

Questo gioioso nuovo mondo di colori incapsula perfettamente lo stato psicologico di Akira nel riconoscere il suo ritrovato senso di libertà e lo spiega stesso lui in un monologo che spiega tutta la sua situazione: "Fino a ieri, vedevo il mondo in bianco e nero, avvolto in una nuvola nera di disperazione e disperazione. Cieli blu, alberi verdi, sangue rosso vivo! Ero stato isolato per così tanto tempo, avevo dimenticato che il mondo era così bello. Pieno di così tanti bellissimi colori. "

Dunque, anche il sangue, che in senso lato viene considerato raccapricciante, per Akira è meraviglioso da osservare poiché rappresenta una parte della sua libertà. Zom 100 rappresenta una generazione in crisi esistenziale, che deve affrontare i problemi di una società che non li accoglie a pieno. Se non sai ancora quando verranno proiettate le nuove puntate, Zom 100 ha rilasciato le date dei prossimi episodi.