Zom 100: come funziona la simbologia dei colori nella serie anime

Zom 100: Bucket List of the Dead utilizza i propri colori in modo impeccabile e questo viene mostrato meglio nell'anime della Bug Films che nel manga. Ecco perché quest'opera è eccezionale anche sotto questo punto di vista.

I colori hanno un impatto psicologico sorprendentemente potente sulle persone. Per le aziende è importante definire dei colori specifici al proprio marchio poiché questi provocano un'associazione inconscia. Per citarne alcuni, l'arancione procura appetito, il blu provoca sicurezza nel cliente.



Questa pratica si è poi estesa al mondo degli affari fino all'arte, alla politica o qualsiasi ambito sociale simile. Determinati colori e combinazioni hanno un medesimo effetto sugli esseri umani, che siano consapevoli o meno.



Mentre alcuni colori possono avere associazioni naturali basate su esperienze umane condivise nel mondo, altri colori ottengono le loro associazioni psicologiche su basi puramente sociali.



Quindi, mentre il colore verde è associato alla natura, al colore degli alberi e dell'erba, il fatto che il medesimo colore sia associato anche agli alieni si basa più su influenze culturali popolari soggette a cambiamenti. In un altro senso, il verde è associato all'ambizione e alla speranza mentre allo stesso tempo viene interpretato come simbolo di avidità o gelosia.



Un altro esempio interessante di come le condizioni sociali influenzano il modo in cui vengono visti i colori è come le persone tendono ad associare il colore rosa alle ragazze e il blu ai ragazzi. Questa associazione, sebbene ampiamente accettata culturalmente, non è necessariamente naturale e anzi vi stupirete nel sapere che un tempo non era affatto così.



Il passaggio tra le associazioni psicologiche di questi colori è avvenuto nel tempo e serve a dimostrare come tali risposte emotive a colori specifici possano essere create artificialmente. Allo stesso modo Zom 100 utilizza i colori più brillanti, vivi, per simboleggiare il cambiamento di stato del protagonista Akira. Lo spiega in un monologo estremamente interessante: "Fino a ieri, vedevo il mondo in bianco e nero, avvolto in una nuvola nera di disperazione e disperazione. Cieli blu, alberi verdi, sangue rosso vivo! Ero stato isolato per così tanto tempo, avevo dimenticato che il mondo era così bello. Pieno di così tanti bellissimi colori. "

Zom 100 rappresenta una generazione in crisi esistenziale, che deve affrontare i problemi di una società che non li accoglie a pieno. Se non sai ancora quando verranno proiettate le nuove puntate, Zom 100 ha rilasciato le date dei prossimi episodi.