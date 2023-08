Zom 100 rappresenta una generazione in piena crisi esistenziale

L'età adulta è una cosa mitica fatta di disillusione e promesse non mantenute. I sogni che si costruiscono nell'infanzia vengono spesso ristrutturati e decostruiti da adulti. Zom 100: Bucket List Of The Dead riesce a catturare questa disillusione e questa paura esistenziale in modo quasi inquietante.

Il mondo di Akira è di un grigio opaco . Si trascina dal suo appartamento al suo lavoro e viceversa, oberato di lavoro e sottovalutato in una Black Company. Ama una ragazza con cui non ha mai scambiato più di due parole e non è motivato.

Metaforicamente, è il vero morto che cammina e l'unica cosa che può fare nella vita è sopravvivere. Un evento apocalittico è l'unico che può liberarlo da questa sensazione e dargli un brivido. Akira è felicissimo , scappa dagli zombi e proclama ad alta voce la sua gioia per non dover tornare al lavoro.

Questa è una sensazione che molti millennial conoscono fin troppo bene; il protagonista decide di fare tutte le cose che non poteva fare prima in questo nuovo mondo prima che accada l'inevitabile. Molti giovani devono affrontare salari bassi, affitti incredibilmente alti, aumentare dei prezzi e altro ancora. Può sembrare impossibile andare avanti o persino raggiungere lo stesso livello di comfort che le generazioni precedenti erano in grado di raggiungere più facilmente.

Zom 100: Bucket List Of The Dead racchiude questo concetto al suo interno. La fine del mondo è l'unica promessa di libertà in quanto l mondo attuale e il modo in cui funziona sono già lo scenario peggiore per così tante persone.