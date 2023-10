Zom 100 ribalta ancora una volta i cliché degli anime: la bellezza delle città rurali

Zom 100: Bucket List of the Dead è uno dei titoli più interessanti del 2023. Quest'anime ha saputo rivoluzionare il genere dell'apocalisse zombi e riuscire ad attirare l'attenzione del pubblico con dei temi estremamente attuali. Non ci sono solo critiche sullo sfruttamento dei lavoratori: la nota serie ha presentato altre critiche interessanti.

Purtroppo, al momento Zom 100 è in pausa a tempo indeterminato e non si sa quando tornerà. La notizia ha sconvolto i fan che avrebbero voluto osservare il termine dell'avventura di Akira, ma bisognerà aspettare. Lo studio d'animazione BUG FILMS ha avuto alcuni problemi sin dal primo debutto di questa serie e non si sa come risolveranno.

In ogni caso, Zom 100 ha regalato una storia ricca di azione e critica sociale ai suoi spettatori. L'ultima polemica sollevata riguarda proprio le grandi città. Il protagonista Akira, come spesso succede a molti giovani, è vissuto in un piccolo paese per poi trovarsi costretto a vivere nella capitale del suo paese per studiare e trovare lavoro.

Molte serie, non solo anime, raccontano il trasferimento da una città rurale ad una urbana come un grande miglioramento della propria vita. Persone come Akira restano incantati dalla grandiosità di queste città, tuttavia questo non significa che saranno destinati a trovare il lavoro dei propri sogni.

Zom 100 suggerisce che la vita nelle grandi città è in realtà sopravvalutata. L'ultima ondata di zombi nella serie ha portato Akira, Kencho, Shizuka e la loro nuova amica Beatrix ad andare nel paese natale del protagonista per cercare di comprendere come stessero i suoi genitori. I quattro hanno potuto sperimentare un momento di pace e serenità.

Ciò che ha stupito i ragazzi è che in realtà gli abitanti del piccolo villaggio stanno tutti più che bene. L'apocalisse zombie è un problema lontano per coloro che abitano nei paesi di campagna. Il ricongiungimento di Akira con i suoi genitori è un momento estremamente emozionante, nel quale molti spettatori potrebbero facilmente impersonarsi.