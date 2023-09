Zom 100, ancora ritardi per l'anime: per quando è previsto l'episodio 9?

Zom 100: Bucket List of the Dead sta appassionando gli spettatori con il suo racconto originale e accattivante. L'apocalisse zombi, da evento destabilizzante e spaventoso, è diventata un modo per Akira di scappare da una quotidianità soffocante. I fan vorrebbero conoscere sempre di più sul suo destino e quello dei suoi amici, ma dovranno aspettare.

Zom 100 ha già subito ritardi per l'episodio 7 e così è stato per diversi episodi precedenti che sono arrivati addirittura a slittare di una settimana o più. L'anime è stato presentato in anteprima il 9 luglio e, secondo le previsioni, sarebbe dovuto terminare il 24 settembre.

L'episodio nove verrà posticipato di 24 ore dalla sua uscita su alcune piattaforme streaming, quali Crunchyroll per l'Italia, Disney+ e Hulu. Non è più previsto per il 24 settembre ma per lunedì 25. In Giappone l'uscita è regolarmente fissata per questa domenica alle ore 17:00 JST, che corrispondono alle ore 10:00 italiane.

Al momento sono sconosciute le date del debutto degli episodi 10, 11 e 12. Lo staff della casa d'animazione BUG FILMS confermerà in un secondo momento in quali giorni verranno mandate in onda le ultime tre puntate.

Zom 100 abbraccia i cliché dell'apocalisse zombi e li affronta in modo comico e originale, senza mancare di una morale. In ogni episodio, Akira Tendo sta riuscendo a eliminare un obiettivo dalla propria lista, assieme ai suoi compagni d'avventura Kencho, Shizuka e Beatrix.

Da giovane impiegato maltrattato e sfruttato, Tendo ha esaudito il sogno di diventare un supereroe. Adesso, non possiamo fare altro che seguire l'anime per scoprire quale destino gli attende. Il manga scritto da Haro Aso e disegnato da Kotaro Takata è al momento inedito in Italia.