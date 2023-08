Zom 100, ancora ritardi per l'anime: ecco quando uscirà l'episodio 6

Zom 100 ha ricevuto un enorme successo sin dal suo primo episodio, tuttavia i ritardi che la serie sta ricevendo ultimamente potrebbero far innervosire i fan. E' accaduto lo stesso per il quinto episodio e adesso anche la sesta puntata slitterà di diversi giorni.

L'episodio 5 di Zom 100 avrebbe dovuto debuttare il 6 agosto, tuttavia per problematiche sconosciute l'uscita è stata posticipata di una settimana e oggi 13 agosto ha fatto il proprio debutto ufficiale.

Adesso, l'episodio 6 sarebbe dovuto arrivare il 20 agosto, ma non è più così. Un annuncio ha ufficializzato che la sesta puntata arriverà sugli schermi una settimana dopo, il 27 agosto, a causa di problemi di programmazione delle trasmissioni con i Campionati mondiali di atletica leggera 2023, che si svolgeranno dal 19 al 27 agosto, dunque non ci resta che attendere.

Al momento Zom 100 si prospetta una delle migliori uscite dell'anno, portando sulle spalle il peso di rivoluzionare per sempre il genere zombie. Un film live-action prodotto da Netflix è stato tratto da questo noto manga, dall'ideatore di Alice in Borderland.

Una cosa è certa, Zom 100 è un gioiello del proprio genere, che vede per la prima volta il protagonista catapultato in una nuova realtà mostruosa, in cui però non scappa terrorizzato da un'apocalisse zombie, ma anzi Akira festeggia per essa. La brillantezza dei colori e dello stile riflettono questa particolarità e gli spettatori sono sempre più curiosi di scoprire il seguito della serie.



I motivi di questi numerosi rinvii non sono stati resi noti al pubblico, tuttavia alcune speculazioni affermano che ci siano dei problemi interni in casa Bug Films, ma al momento non è stato ufficializzato nulla.