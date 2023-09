Zom 100, ancora ritardi e problemi: slitta l'uscita dell'episodio 7

La situazione in cui è incappato l'adattamento di Zom 100: Bucket List of the Dead ha dell'assurdo. La produzione di BUG FILM sembra essere nei guai. La serie anime è stata rimandata ancora una volta per problemi non precisati. Scopriamo quando uscirà il settimo episodio dell'avventura con Akira Tendo come protagonista.

Nonostante si parli di due studi d'animazione differenti, la trasmissione a dir poco problematica di NieR Automata Ver 1.1a si sta replicando a specchio in questa stagione estiva con Zom 100: Bucket List of the Dead. L'anime di BUG FILMS è infatti per l'ennesima volta vittima di uno slittamento, seppur minimo.

Il calendario ufficiale di Zom 100 sembrava aver riportato la situazione alla normalità, ma si era già intuito che la trasmissione non sarebbe potuta procedere senza ulteriori intoppi. Difatti, già l'episodio 6 di Zom 100 aveva subito un ritardo. Ma che cosa sta accadendo a Zom 100? Al momento, non c'è una risposta ufficiale da parte del team responsabile del progetto.

Zom 100 è l'anime perfetto per chi è in cerca di una commedia horror. Lo splatter colorato di BUG FILMS ha conquistato il pubblico, che tuttavia è tediato da una messa in onda irregolare. Anche questa settimana slitta l'uscita dell'anime.

L'episodio 7 di Zom 100 verrà trasmesso il 4 settembre 2023, e non il giorno 3 come da programmazione. Si tratta di un rinvio di appena un giorno, ma già da ciò si evince che c'è qualcosa che non funziona nella produzione. È un peccato, poiché altrimenti Zom 100 sarebbe stato uno dei migliori anime dell'estate.