Zom 100: sei voci di Zombie Land Saga hanno preso parte al cast del 6° episodio!

Zom 100 è stato fortemente acclamato dal pubblico per la propria trama originale e attenta ai problemi odierni degli giovani mischiandola al genere horror. Tuttavia, un altro anime ha fatto la storia del genere horror-comedy precedentemente e parliamo di Zombie Land Saga.

Zombie Land Saga dello Studio MAPPA ha intrattenuto i fan fino al 2021 con un'opera che sapeva ben mischiare la commedia ad genere horror, con la protagonista che scopre improvvisamente di essere diventata una zombie.

Gli account Twitter dell'anime Zombie Land Saga e dell'anime Zom 100: Bucket List of the Dead hanno rivelato questo lunedì che il sesto episodio di Zom 100: Bucket List of the Dead presentava un cameo dei membri del cast del gruppo idol Franchouchou dall'anime di Zombie Land Saga: Kaede Hondo, Asami Tano, Risa Taneda, Maki Kawase, Rika Kinugawa e Minami Tanaka.

Tutte le doppiatrici hanno doppiato ruoli di zombie nell'ultimo episodio. Zombie Land Saga ha anche pubblicate un'illustrazione esilarante per commemorare la splendida collaborazione, che trovate al termine dell'articolo.

Il sesto episodio è già disponibile in streaming su Crunchyroll da questa domenica. Zom 100 rappresenta i giovani in piena crisi esistenziale, il protagonista Akira, studioso e sportivo, non è l'unico che ha visto la propria vitalità venir prosciugata dopo essere stato assunto in un'azienda che lo trattava a pesci in faccia, ma anche tanti altri personaggi e lo stesso suo amico dell'università Kencho presentano la stessa problematica.

Come funzionano i colori in Zom 100? In questa serie, la presenza di chiazze colorate brillanti è importante per comprendere il messaggio che l'opera vuole lanciare al pubblico.