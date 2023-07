Zomb 100: Bucket List of the Dead arriva su Crunchyroll, la sinossi della prima puntata

L'estate 2023 di Crunchyroll sta per avere inizio, ma la piattaforma streaming dedicata all'animazione di proprietà Sony è impegnato con gli annunci dell'ultimo minuto. Uno che i fan gradiranno sicuramente è quello di Zom 100: Bucket List of the Dead, l'adattamento del manga di Haro Aso e Kotaro Takata.

A distanza di poche settimane dall'ultimo trailer di Zom 100: Bucket List of the Dead è finalmente chiaro su quale piattaforma verrà distribuito l'anime. A detenere i diritti per la diffusione in streaming della commedia horror prodotta da Bug Films è Crunchyroll, che trasmetterà la premiere in simulcast il 9 luglio 2023.

Zom 100: Bucket List of the Dead è stato tra i grandi protagonisti dell'Anime Expo 2023 con l'anteprima del primo episodio dell'anime, intitolato Akira of the Dead. Akira, il protagonista della storia, è rimasto intrappolato in un contratto che lo lega a una terribile azienda. Costretto a lavorare in condizioni di sfruttamento e in un ambiento tossico, la sua unica motivazione risiede nella collega Otori Saori. Quando la città verrà improvvisamente colpita da un'infestazione di zombi, Akira riscoprirà la voglia di vivere stilando una lista di 100 cose da fare prima di morire.

L'anime di Zom 100 è tra le attese più uscite dell'estate, con il manga omonimo pubblicato sulla rivista Sunday GX di Shogakukan che è già un successo clamoroso.