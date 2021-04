Zombieland Saga Revenge parte forte su Crunchyroll, MAPPA svela il numero di episodi

Per chi non conoscesse la serie, ricordiamo che la prima stagione è andata in onda dall'ottobre al dicembre del 2018, e al netto di qualche piccolo problema di pacing nella parte centrale è riuscita a soddisfare le aspettative dei fan. Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Zombieland Saga l'anime non è un capolavoro, ma è comunque un prodotto in grado di intrattenere grazie ad un cast carismatico e divertente e una parte comedy funzionante. Crunchyroll distribuirà gli episodi settimanalmente , tutti i giovedì fino al 24 giugno 2021, data d'uscita del season finale.

L'anime di MAPPA, tornato dopo un'attesa lunga due anni, è interamente disponibile su Crunchyroll Italia e a quanto pare ci terrà compagnia per dodici settimane, visto che la seconda stagione sarà composta da un solo cour. La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale dell'anime, in cui sono stati recentemente aperti i preorder per l'edizione home video in uscita il 27 agosto , due mesi dopo la trasmissione del dodicesimo e ultimo episodio.

Negli ultimi mesi MAPPA ha fatto felici i fan anime con adattamenti di grande spessore, e dopo il grande successo de L'Attacco dei Giganti 4 e Jujutsu Kaisen è finalmente arrivata l'ora di far resuscitare le idol in Zombieland Saga Revenge , la seconda stagione della commedia horror originale realizzata con Avex Pictures e Cygames.

I LOVED THE EPISODE Mappa once again flexing (the cgi is way better than s1). Can't wait to see more kataro — Smugumin (@amendez765) April 8, 2021

They gonna light up that venue this season! 🔥🔥 — Rich Gray (@richgray09) April 8, 2021

Our zombie idols with our boy are back. pic.twitter.com/SxiuXfT5nX — actionvids35 (@medinukas15) April 8, 2021

I’m so happy to see them back! I loved the first episode! @zombielandsaga #リベンジ — William Doheny (@WDoheny76) April 8, 2021