Zombieland Saga Revenge: trailer e data di uscita per la stagione 2 dell'anime di MAPPA

Studio MAPPA si è dato molto da fare nel 2020 portando anime blasonati come The God of High School ma soprattutto prendendo in mani le redini della produzione de L'Attacco dei Giganti 4. Salutato il 2020, lo studio non vuole di certo fermarsi per il 2021 e nel corso del prossimo anno farà tornare Zombieland Saga con la sua seconda stagione.

Annunciata a metà del 2019, Zombieland Saga Revenge è la stagione 2 del noto Zombieland Saga, la commedia con le idol zombi che costituiscono un bizzarro gruppo. A distanza di più di un anno, adesso Studio MAPPA e la produzione dell'anime hanno rivelato nuovi dettagli per la seconda stagione.

Si parte con il trailer di Zombieland Saga Revenge che potete osservare in alto e che vede il ritorno delle aspiranti idol zombi. Oltre a rivedere le protagoniste, alla fine del video viene anche rivelata la data di esordio in Giappone. Infatti Zombieland Saga Revenge esordirà ad aprile 2021 in TV, su Tokyo MX, AT-X e altri canali nipponici.

Il cast e lo staff che abbiamo visto al lavoro con la prima stagione tornerà anche in questa nuova produzione, con l'aggiunta di Ai Kuroiwa alla direzione del 3DCG, Momoko Mifune come direttrice della fotografia e le musiche assegnate a Yasuharu Takanashi e Funta7. In basso potete anche osservare la nuova key visual di Zombieland Saga Revenge con Sakura Minamoto e le altre ragazze che abbiamo già conosciuto durante i primi dodici episodi.

