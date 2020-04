La Zona Fantasma, annunciato il nuovo manga horror di Junji Ito

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questa nuova opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste supportare l'autore invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova linea d'abbigliamento di Junji Ito , ora disponibile anche in Italia.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata ad una tavola estratta dal primo capitolo. Attualmente non è stato rivelato se il manga sarà composto da una serie di storie indipendenti o se verrà seguito un filo narrativo più longevo.

PR Times ha presentato così il manga: "Il quotidiano The Asahi Shimbun inizia la serializzazione della nuova serie horror Phantom Zone dell'artista Junji ito sul servizio di fumetti elettronico LINE Manga! Nel trentesimo anniversario dell'industria, il genio dell'orrore e vincitore dell'American Eisner Awards 2019 per il fumetto "Frankenstein" Junji Ito accetta una nuova sfida sulle pagine di LINE Manga! Un mistero che si cela dietro la normalità di tutti i giorni. Il genio dell'orrore vi invita alla paura estrema!".

LINE Manga ha appena presentato al grande pubblico Genkai Chitai , liberamente tradotta in italiano come " La Zona Fantasma ", la nuova, terrificante opera del maestro dell'horror Junji Ito . La serie racconterà l'orrore "da un punto di vista differente", e avrà come protagonisti una serie di personaggi alle prese con eventi paranormali.

