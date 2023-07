E se Zoro di ONE PIECE, Sasuke di Naruto e Vegeta di Dragon Ball si fondessero? La fan art

Dragon Ball ha segnato un'epoca, e lo stesso hanno fatto due manga che hanno preso spunto da lui, Naruto e ONE PIECE. Solo il manga di Eiichiro Oda è in corso, ma la legacy creata dai primi due è ancora molto presente. Soprattutto, sono diventati iconici tutti i loro protagonisti ma non solo, anche coloro che ricoprono il ruolo di "secondi".

Vegeta, Sasuke e Zoro sono tre personaggi iconici dell'universo di questi tre mondi ma anche di tutti li anime e manga, ognuno con caratteristiche uniche che li distinguono e li rendono amati dai fan.

Vegeta, da Dragon Ball di Akira Toriyama, è il principe dei Saiyan e inizialmente viene introdotto come un nemico di Goku. Tuttavia, nel corso della serie, sviluppa una rivalità e poi una relazione di rispetto con il protagonista. Vegeta è noto per la sua determinazione, la sua sete di potere e la sua volontà di superare i propri limiti per diventare più forte.

Sasuke Uchiha, proveniente da Naruto di Masashi Kishimoto, è un personaggio complesso con una storia travagliata. È un membro del clan Uchiha e all'inizio della storia si allontana dalla sua squadra e dal Villaggio della Foglia per cercare vendetta contro il suo fratello Itachi. Sasuke si impegna a diventare più potente per raggiungere i suoi obiettivi personali, ma alla fine trova una strada diversa e scopre il valore dell'amicizia e della lealtà.

Infine Roronoa Zoro è un personaggio di ONE PIECE ed è il primo membro reclutato nella ciurma di Monkey D. Rufy. È uno spadaccino abile e determinato a diventare il miglior spadaccino del mondo. Zoro è noto per la sua determinazione, il suo coraggio e la sua fedeltà verso Rufy e la sua ciurma. È un personaggio serio e riservato, ma dimostra un grande senso di giustizia e un forte legame con i suoi compagni di ciurma.

Cosa succederebbe se Zoro, Vegeta e Sasuke si fondessero? A provarci c'è Drawingtok.art che ha creato l'illustrazione che si vede nel video in basso. Ci sarebbe una sorta di saiyan dai capelli verdi, tre spade e un occhio aperto con il mangekyo sharingan di Sasuke. Cosa ve ne pare del risultato?